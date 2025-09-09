Inversionistas nacionales y extranjeros podrán implementar proyectos de explotación de los recursos geotérmicos del país ya sea para generar electricidad u otros usos directos, según lo establecido en la ley de energía geotérmica presentada por el gobierno ante la Asamblea Legislativa.

Y será la dirección general de energía, hidrocarburos y minas, la encargada de regular, supervisar y fiscalizar todas estas actividades, incluyendo la prospección y exploración.

Actualmente la geotermia representa cerca del 23% de la matriz energética nacional.

Según el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa, entre los beneficios de este marco legal, se encuentran precios estables en la tarifa eléctrica, generación de empleos e independencia energética.

Agrega que ya hay empresarios interesados en invertir en este rubro, a quienes la ley les brinda inventivos fiscales.

La normativa establece sanciones para quienes no cumplan con lo establecido.

Las infracciones graves equivalen a multas entre 5,000 y 7,500 salarios mínimos del sector industria, y las muy graves de 7,501 a 10,000 salarios mínimos.