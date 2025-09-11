Lo están haciendo a espalda de la gente en medio de cuestionamientos se aprobó la ley de geotermia en el país que permitirá que concesionarios extranjeros cuya sociedad esté radicada en El Salvador e inscritos en el registro del comercio puedan explotar este tipo de recursos para generar electricidad o para darle otros usos.

Las concesiones serán de hasta 30 años en casos que no requieran licitación, es decir, cuando el autorizado para la exploración confirme que hay reservorios y factibilidad de explotación, cuando sea de interés nacional o en casos de contratación directa, mientras otros serán a través de licitación.

La dinámica que se cumplirá será que la Dirección General de Energía e Hidrocarburos y Minas la encargada de enviar el contrato de concesión, informe de evaluación y el proyecto de concesión para que pueda ser aprobada por la Asamblea Legislativa.

La ley también contempla el apartado de expropiación en áreas que tengan potencial geotérmico, otras de las bondades de la norma para quienes realicen nuevas inversiones es que no pagaran el impuesto sobre la renta, derechos arancelarios de importación y de todo tipo de impuestos sobre ingresos en venta de certificados de emisiones reducidas o de energía renovable durante 10 años.