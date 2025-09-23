Aprovechar estratégicamente los puntos y cashback de las tarjetas requiere conocer primero las condiciones del programa y identificar en qué categorías específicas se acumulan más beneficios, como supermercados o gasolineras.

Los expertos enfatizan que el verdadero valor de estas recompensas se obtiene al canjearlas en productos o servicios de necesidad genuina, evitando así la tentación de gastarlas compulsivamente en artículos innecesarios.

Esta aproximación disciplinada, que consiste en usar la tarjeta de forma normal sin exceder el presupuesto, garantiza que los beneficios se conviertan en un complemento financiero inteligente y no en un incentivo para el consumo desmedido.