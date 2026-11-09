Aprenda cómo limpiar correctamente una taza reutilizable

Llevar una taza reutilizable al trabajo, a clases o durante las salidas de casa es una alternativa práctica para disfrutar de tus bebidas favoritas.

Sin embargo, mantenerla en buenas condiciones requiere algo más que enjuagarla rápidamente con agua. La limpieza después de cada uso ayuda a evitar la acumulación de residuos y malos olores.

Cuando termines de beber café, té u otra bebida, vacía los restos y lava el recipiente con agua y jabón para platos. Utiliza una esponja o un cepillo limpio que alcance el fondo y las zonas difíciles.

Presta especial atención a las tapas, boquillas, roscas y sellos de silicona, ya que estas piezas pueden acumular residuos. Si la taza tiene partes desmontables, sepáralas siempre que las instrucciones del fabricante lo permitan para limpiar cada una correctamente.