App ayuda a rescatar a víctimas de trata de personas

Cada año entre 75,000 y 80,000 personas son víctimas de trata, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas; pero gracias a la aplicación Libertapp, 68 fueron rescatadas tras las alertas emitidas por la plataforma. La app cuenta con 12,000 usuarios registrados, de los cuales un 56% son mujeres.

Solo en 2025 la app ayudó a rescatar a una colombiana en Argentina y a otra mujer más en Colombia. El aporte que este tipo de tecnología tiene para prevenir la trata de personas es bien visto por organizaciones feministas.

Cemujer considera que proyectos como este deberían replicarse en El Salvador, permitiendo combatir otros delitos.

De acuerdo con la OIM, los tratantes de personas están utilizando diversas estrategias para atraer a sus víctimas antes de someterlas a la explotación; criminólogos dicen que las redes sociales son los medios preferidos para operar.

En cuanto a las edades, las niñas y mujeres jóvenes son las más vulnerables ante los tratantes de personas, sobre todo para explotación sexual y trabajo forzado.

Datos de la OIM reportan que en los últimos 20 años se han identificado a más de 450,000 víctimas de trata de personas, y que decenas de millones más podrían estar siendo sometidas en este momento por redes criminales.