Apoyo para salvadoreños con TPS

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad, el 22 de septiembre, una moción para reforzar el respaldo a las comunidades beneficiadas por el Estatus de Protección Temporal. La medida, que obtuvo 13 votos a favor y ninguno en contra, busca ampliar los fondos destinados a defensa legal, ayuda para vivienda, apoyo económico y difusión de información para los sectores migrantes más vulnerables.

La resolución instruye a las autoridades de la ciudad a evaluar un posible aumento del presupuesto el programa municipal de asistencia legal a inmigrantes, que este año cuenta con un millón de dólares. Además, solicita un análisis sobre el impacto económico que tendría para la ciudad la eventual pérdida del TPS por parte de la comunidad salvadoreña.

La propuesta fue impulsada por los concejales Hugo Soto-Martínez y Mónica Rodríguez, quienes señalaron la necesidad de anticiparse a la incertidumbre migratoria. Por su parte, el departamento de seguridad nacional de Estados Unidos confirmó a inicios de septiembre que, por ahora, mantiene vigente la protección para los ciudadanos salvadoreños bajo este programa.