La digitalización sigue siendo una de las principales áreas que están descuidando las micro y pequeñas empresas, lo que representa obstáculos para su crecimiento y desarrollo. Según el informe sobre el estado de las Mypes 2025, menos de tres de cada diez empresarios utilizan correos electrónicos como medios de comercialización y apenas seis de cada diez usan Facebook para vender.

Canales como WhatsApp siguen siendo de los preferidos para hacer negocios, pero la negativa de aceptar pagos electrónicos también juega en contra de estas empresas.

Organismos como la Unión Europea ejecutan programas que buscan impulsar la innovación digital de las Mypes.

La colocación de créditos para las empresas salvadoreñas también forma parte del aporte que instituciones como el BCIE, la cooperación alemana y la Unión Europea están implementando a través de la denominada iniciativa dinámica; y que hasta el momento ya benefició a más de 400 empresarios.

La iniciativa dinámica también ha otorgado capital semilla a más de 250 micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales el 30% pertenecen al rubro industria, un 50% al sector de servicios y el 20% restante a la agricultura.