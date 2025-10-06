Hace ocho años nació el refugio Coffee Roaster, un emprendimiento que nació como una cafetería en una cochera, y evolucionó hasta convertirse en una empresa que ahora provee de empleo a varias personas. Su éxito se debe en parte al acompañamiento que recibieron de instituciones como la escuela lid de Fusai, que apoya a las micro y pequeñas empresas.

La Mypes aportan un 48.8% del Producto Interno Bruto a la economía salvadoreña y generan un 70% de empleos en el país, sin embargo, un reciente informe destaca que la usura sigue afectando a este rubro; por lo que se recomienda aplicar la ley que existe desde 2013.

La tramitología y costos que representa la formalización de una empresa estaría provocando que menos negocios tomen la opción de dejar la informalidad, sobre todo aquellos que facturan poco.

La comisión nacional de la micro y pequeña empresa está consciente que el poco acceso a créditos que tienen las Mypes en la banca nacional, es una limitante que les impide crecer.

Posicionarse en el mercado es uno de los problemas que también limita el crecimiento de las Mypes, como le ocurrió a Fungipi; negocio que se dedica a la comercialización de hongos comestibles. A pesar de ello, dicen querer formalizarse y continuar expandiéndose.

Según datos del observatorio Mype, las micro y pequeñas empresas representan el 99.6% del parque empresarial en el país, seguido de un 0.3% de empresas medianas y apenas un 0.1% que corresponden a grandes corporaciones.