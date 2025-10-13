Prestamos de hasta por $10,000 dólares de capital de trabajo podrán aplicar los tenderos, a través de una línea de créditos del Banco de Fomento Agropecuario.

En el país hay más de 70,000 tiendas en las diferentes colonias, las cuales a diario movilizan en ventas aproximadamente $4.7 millones de dólares.

Algunos comerciantes de tiendas y otros negocios ven positivo que se pongan a disposición este tipo de créditos, ya que aseguran que a ellos para poder iniciar con su emprendimiento les fue difícil acceder a un préstamo.

En total, en El Salvador hay más de un millón de micro y pequeñas empresas, según el presidente de Conamype, alrededor del 50% del Producto Interno Bruto es producido por este sector.

El presidente de Conamype destaca la importancia que estos negocios puedan formalizarse.

Agrega que la seguridad ha sido clave para el incremento de las nuevas Mypes y sobre todo de las tiendas de barrio.