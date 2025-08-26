Los habitantes de las colonias Castillo y Los Ángeles, en Apopa, claman por la construcción de un puente fijo que reemplace la estructura provisional instalada presuntamente en 2002, la cual presenta un grave deterioro en su plataforma y base.

Este puente, que debió ser removido hace más de una década tras cumplir su vida útil de cinco años, es crucial para la conectividad de la comunidad, que ahora teme quedar completamente incomunicada.

Los vecinos denuncian la falta de respuesta de las autoridades ante un riesgo que se agrava con el paso de vehículos pesados y la llegada de la temporada de lluvias.