Bancos, supermercados y negocios dedicados a la atención al cliente, son solo algunas de las empresas que en El Salvador ya implementan la Inteligencia Artificial en el desarrollo de sus actividades. Según el economista Balmore López, implementar estos sistemas tiene varios beneficios como la automatización de procesos y reducir costos para el empresario.

Así como tienen beneficios también son vulnerables ante múltiples factores, entre ellos los hackeos informáticos.

Aplicar la IA a nivel empresarial supone costos elevados tanto en la compra de los programas como en su mantenimiento. Las micro y pequeñas corporaciones a menudo no pueden acceder a estas tecnologías debido a su limitado acceso a capital; por lo que de no implementar estos sistemas podrían verde desplazadas.

En El Salvador, al menos 7 empresas se dedican a la Inteligencia Artificial; mientras que en América Latina y el Caribe aproximadamente un 54% de empresas ya implementa la inteligencia artificial, según detalló el economista.