Aparatoso accidente en la autopista a Comalapa deja seis personas lesionadas

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la autopista a Comalapa dejó seis personas lesionadas, luego de que un pickup y un vehículo sedán se vieran involucrados en el siniestro. Comandos de Salvamento acudió al lugar para brindar asistencia a los afectados.

Los lesionados fueron atendidos y estabilizados en el sitio por el personal de socorro. Posteriormente, fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica. En imágenes captadas por testigos, se observa a integrantes de Comandos de Salvamento brindando atención a una mujer, quien estaba acompañada de un hombre que visiblemente presentaba lesiones.

Los dos vehículos involucrados quedaron con daños tras el impacto. En las imágenes se observa que uno de ellos, de color blanco, terminó con la parte delantera considerablemente afectada.