Anuncian nueva ruta aérea entre El Salvador y Guatemala

Después de seis años sin operar la ruta directa entre Ciudad de Guatemala y El Salvador, TAG Airlines reanudará los vuelos con cuatro frecuencias semanales: una los lunes, una los miércoles y dos los viernes, con tarifas desde los 200 dólares por viaje redondo.

Solo en 2025, 1.5 millones de salvadoreños viajaron a Guatemala, mientras que El Salvador recibió, hasta junio de 2026, a 1.1 millones de guatemaltecos, una cifra que refleja un importante movimiento de pasajeros entre ambas naciones. Las autoridades estiman que al menos mil pasajeros utilizarán esta nueva ruta directa cada mes.

Para este año, se proyecta un crecimiento sostenido del 7 % en la movilización de pasajeros, según el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Los principales motivos de viaje entre Guatemala y El Salvador continúan siendo los negocios y el turismo.

Esta ruta se suma a los más recientes vuelos directos inaugurados hacia Europa y a los 35 destinos que ya ofrece El Salvador, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea, impulsar el turismo y promover el desarrollo económico del país.