Anuncian novena pedaleada del Ministerio de Obras Públicas

En medio del alza en el precio de los combustibles para la primera quincena de septiembre, el Ministerio de Obras Públicas continúa promoviendo el uso de la bicicleta como una alternativa de movilidad para reducir el tráfico vehicular. Las autoridades brindaron detalles de la novena pedaleada en el centro histórico, actividad que espera reunir a más de 5,000 personas.

Como parte de esta apuesta por una movilidad más sostenible, los titulares informaron sobre los proyectos de ciclovías que se encuentran en ejecución. También anunciaron la incorporación de bicicletas eléctricas, que estarán disponibles en diferentes puntos del área metropolitana de San Salvador.

Además, detallaron que para el domingo 11 de octubre, se prepara la carrera del Ministerio de Obras Públicas, que espera reunir a más de 10,000 personas. El evento contará con varias categorías y una de ellas permitirá la participación con mascotas.