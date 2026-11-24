Las sedes centrales de las escuelas nacionales de música, danza, artes visuales y artes escénicas, contarán con un nuevo espacio, artes, un complejo orientado a elevar la calidad de la enseñanza y ampliar oportunidades para que niños y jóvenes desarrollen sus talentos desde la primera infancia hasta alcanzar niveles profesionales.

Para los padres de familia, este proyecto representa una nueva oportunidad para que sus hijos puedan desarrollar sus habilidades, recibir una formación más integral y contar con espacios adecuados para crecer en el ámbito artístico.

Más allá de la infraestructura, está transformación contempla el rediseño de los programas académicos, fortalecimiento de las escuelas nacionales y una ruta de formación que permita a los estudiantes avanzar a las especializaciones.

El edificio estará construido en el sector de la antigua embajada de Estados Unidos, en San Salvador, conformado por cuatro edificios, y se ejecutará en dos terrenos adquiridos por el gobierno con fondos propios. Además, la primera dama mencionó que, a partir de 2027, las escuelas nacionales de música y danzas de trasladarán a nuevas se deja acondicionadas en San Salvador mientras avanza la construcción de artes, 15 espacios a nivel nacional serán remodelados para funcionar, como se regionales y municipal de formación.