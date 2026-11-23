Antiguo Cuscatlán dio la bienvenida a la temporada navideña con la inauguración de su iluminación y decoración en su parque central.

Cientos de salvadoreños llegaron al lugar para disfrutar de los atractivos instalados y compartir un momento en familia.

La actividad contó con la participación de la alcaldesa, música en vivo y fuegos artificiales. Durante la inauguración también se realizó la bendición del nacimiento, una de las tradiciones de esta celebración, que permitió a los visitantes tomarse fotografías y recorrer los espacios decorados.

El encendido de las luces también marcó el inicio de las fiestas patronales de Antiguo Cuscatlán, programadas del 20 al 29 de diciembre.

Los asistentes destacaron la iluminación y la oportunidad de disfrutar de las actividades navideñas junto a sus familiares y amigos.