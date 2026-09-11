Antiguas estaciones del Exsitramss son usadas por personas en situación de calle

Seis años después de que el Exsitramss dejara de funcionar, sus antiguas estaciones permanecen a lo largo de las vías donde operaba y actualmente son utilizadas por personas en situación de calle para dormir y, en determinados puntos, por repartidores de delivery para estacionar sus motocicletas.

El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador fue impulsado por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén y comenzó a operar en 2015, conectando Soyapango con San Salvador por el Boulevard del Ejército y la Alameda Juan Pablo II.

En 2019, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el uso exclusivo de sus carriles y estaciones, y en 2020 el servicio dejó de operar durante la pandemia sin volver a funcionar de manera regular.