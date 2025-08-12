La ansiedad por separación en niños es un problema frecuente, especialmente cuando comienzan la etapa escolar, explica la especialista en estimulación temprana Francis Dimas de Guillé.

Señala que este estado emocional, en el que el menor busca a su madre y muestra angustia al no verla, puede mitigarse con juegos simples.

Recomienda iniciar con “¿Dónde está mamá?”, escondiéndose por segundos, ya que esta dinámica entrena la seguridad del niño y le enseña que la ausencia es temporal y no una pérdida definitiva.