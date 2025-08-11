Anona, la fruta tropical que fortalece tu salud y controla el peso, destaca por su alto contenido de vitamina C y antioxidantes naturales, lo que contribuye a reforzar el sistema inmunológico.

Su pulpa cremosa y dulce también es rica en fibra, ayudando a mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento.

Con un índice glucémico bajo, resulta ideal para personas que buscan controlar la glucosa en sangre o prevenir la diabetes, favoreciendo así un equilibrio nutricional y reduciendo el riesgo de enfermedades degenerativas.