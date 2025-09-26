La navegación estelar revela cómo diversas especies utilizan las estrellas como sistema de orientación durante sus desplazamientos migratorios.

El estornino europeo sigue constelaciones específicas para mantener su rumbo, demostrando una precisión admirable incluso en completa oscuridad.

Los escarabajos peloteros del desierto emplean la Vía Láctea como referencia, un hecho sorprendente para insectos de tamaño tan reducido. Esta capacidad evolutiva muestra la profunda conexión entre la vida terrestre y el cosmos, donde el firmamento nocturno se convierte en una brújula natural.