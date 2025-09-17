Animales que logran regenerar partes de su cuerpo sorprenden por su capacidad única, pues transforman heridas graves en oportunidades de supervivencia.

La estrella de mar puede formar un organismo completo a partir de un brazo, mientras que el axolotl restaura extremidades y órganos internos.

Por su parte, las planarias reconstruyen su cuerpo desde fragmentos mínimos, y las salamandras regeneran incluso la médula espinal. Esta habilidad, que garantiza adaptación en ambientes hostiles, inspira a la ciencia en la búsqueda de terapias regenerativas humanas.