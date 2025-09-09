A casi un mes de ser nombrada la ministra de Educación, Karla Trigueros, Andes 21 de Junio dio su postura sobre la nueva titular, aseguran respaldan su llegada y las acciones que ha tomado durante sus primeros días al cargo, sin embargo, aseguran que aún no han sostenido una reunión con ella, solicitan se haga pronto y que incluya a todas las gremiales educativas.

Adelantan que abordarían diferentes temas con Trigueros, como las pensiones de docentes, pero asegura que más allá de las solicitudes, esperan comprometerse con las solicitudes de la nueva titular.