La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) restablece paulatinamente el servicio de agua potable en San Salvador y La Libertad, tras finalizar la compleja reparación en cinco fases de la tubería principal de 48 pulgadas del sistema norte.

Esta infraestructura, cuya falla el 16 de septiembre dejó sin recurso hídrico a miles de familias, abastece a un crítico 30% del área metropolitana.

El presidente de la institución advierte que la normalización es progresiva, ya que el líquido recorre 42 km desde los pozos, por lo que las zonas altas serán las últimas en recibirlo con presión normal.

Mientras el sistema se estabiliza, Anda continuará con la distribución de apoyo mediante más de 200 pipas, incluyendo unidades provenientes de Guatemala.