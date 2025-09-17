La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realizó trabajos de reparación de emergencia en la tubería principal de 48 pulgadas que abastece a una buena parte de San Salvador y La Libertad, tras detectarse una fuga de grandes dimensiones en una de sus uniones.

Esta intervención crítica, que busca prevenir el colapso total de la estructura al estar ubicada sobre una quebrada, ha dejado sin agua potable a decenas de familias en múltiples distritos.

Las autoridades estimaron que el 80% de las zonas afectadas recuperarán el servicio en un plazo de 12 horas tras la finalización de los trabajos.