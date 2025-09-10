La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) proyecta solicitar un presupuesto de 320 millones de dólares para el año 2026, con el fin de financiar una cartera de proyectos de agua y alcantarillado en todo El Salvador.

El presidente de la institución confirmó que se afinan los detalles de la propuesta final, la cual incluye una inversión significativa para modernizar la infraestructura hidráulica del país.

Este monto, que ya tiene un orden de magnitud definido, se complementaría con los proyectos actualmente en ejecución para ampliar su impacto.