Las autoridades trabajan contra reloj en la rehabilitación de una tubería de 48 pulgadas de alta presión en el sistema norte de San Salvador, cuya rotura el pasado 16 de septiembre ha dejado sin servicio de agua potable a extensas zonas del área metropolitana.

Un plan de contingencia, que incluye el despliegue de pipas y la distribución de agua embotellada, se ejecuta para paliar la crisis en comunidades de Mejicanos, Santa Tecla y la colonia Escalón, entre otras.

El presidente de la ANDA estima que los trabajos de reparación, a los que se ha sumado maquinaria pesada, podrían extenderse por aproximadamente tres días antes de restablecer el suministro por completo.