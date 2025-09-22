Paulatinamente ha comenzado a ser restablecido el servicio de agua potable en los sectores afectados en San Salvador y La Libertad, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados finalizó los trabajos de reparación de la tubería principal de 48 pulgadas del sistema zona norte que sufrió daños y que provocó la suspensión del recurso hídrico desde el 16 de septiembre.

La intervención se desarrolló en 5 fases:

Fase 1: estabilización del terreno y adecuaciones eléctricas para el ingreso seguro de maquinaria.

Fase 2: retiro del tramo de tubería dañado.

Fase 3: desmontaje de la antigua estructura que sostenía la tubería.

Fase 4: construcción de una nueva estructura de soporte e instalación de la nueva tubería.

Fase 5: pruebas hidráulicas finales y reinicio de operaciones del sistema zona norte.

Este sistema es el que abastece al 30 % de la población del Área Metropolitana de San Salvador, por lo que fueron miles de familias han estado varios días sin el servicio de agua potable

El presidente de ANDA explicó que en algunos sectores el agua podría presentar irregularidades, pero de forma momentánea. Mientras el servicio se regula continuaran distribuyendo los camiones cisterna en la colonias y comunidades que lo requieran, junto a la flota de las pipas con agua procedentes de Guatemala.

Esta fue la segunda intervención que anda realizó en la tubería principal del sistema zona norte, ya que la primera reparación falló tan solo cuatro horas después de haber sido concluida.