La Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ejecuta un operativo casa por casa para paliar la crisis hídrica tras el colapso de una tubería maestra de 48 pulgadas.

Brigadas conformadas por diversas instituciones estatales distribuyen agua con pipas y garrafones, priorizando escuelas y hospitales en municipios de San Salvador y La Libertad.

Aunque las autoridades estiman restablecer el servicio en tres días, dado que la complejidad de los trabajos de reparación es alta, no descartan que este plazo pueda extenderse.