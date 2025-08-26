ANDA informó que su equipo técnico finalizó la reparación de una tubería subterránea en la estación central de la zona norte, lo que permitió reiniciar las operaciones y el proceso de llenado de las redes.

El servicio se restablece de manera progresiva en sectores como Mejicanos, Miralvalle, Escalón, San Benito, Santa Tecla y Zaragoza.

Durante los trabajos, además, se colocó una válvula reguladora para prevenir fugas y se sustituyó un poste eléctrico, acciones que buscan garantizar un suministro más seguro y estable.