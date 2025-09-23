El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realizó una inspección en el kilómetro 8 de la zona norte de San Salvador, luego de que concluyera la reparación de una tubería principal que abastece de agua a gran parte de San Salvador y La Libertad.

Los trabajos, que finalizaron en la madrugada del domingo tras 48 horas de labor, incluyeron cinco fases programadas para restablecer el servicio.

El sistema ha mantenido un bombeo continuo durante las últimas 48 horas, lo que ha permitido que sectores como San Ramón, El Escalón y Santa Tecla comiencen a recibir el suministro de manera gradual.

La avería había afectado a numerosas comunidades, obligando a la institución a realizar una intervención de emergencia.

El titular de ANDA supervisó personalmente el funcionamiento de la tubería reparada.