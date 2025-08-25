Tras finalizar los trabajos de cambio de tuberías en la calle antigua Huizúcar, el presidente de ANDA anunció que se intervendrán otros sectores donde las fallas de agua son constantes y afectan a miles de familias.

Estas acciones forman parte de un plan que responde a la vida útil vencida de la red actual, la cual ya no garantiza un servicio seguro.

La institución adelantó que la renovación permitirá reducir las interrupciones, mejorar la presión en el suministro y asegurar que las comunidades cuenten con un sistema más moderno y eficiente.