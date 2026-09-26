Analu Dada lanza «Si Yo Fuera Tú», el siguiente capítulo después de «22 Días»

La cantante y compositora salvadoreña Analu Dada estrenó su nueva canción «Si Yo Fuera Tú», un tema que llega como continuación de su anterior sencillo «22 Días».

«Es una canción muy empoderada, hasta un poquito de comedia diría yo», contó Dada sobre el tema, cuyo coro dice: «Si yo fuera tú, no me podrías superar».

La canción nace como respuesta al duelo que retrataba «22 Días» y marca el momento en que uno abre los ojos y se recuerda de su propio valor.

El video musical fue dirigido por Ale Pinto y contó con talento 100% salvadoreño.

«Es uno de los videos más cinemáticos que he hecho. Tuvimos que resolver muchas cosas, pero lo logramos y quedó espectacular», aseguró la artista.