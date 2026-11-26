El financiamiento para las estructuras de pandillas y una diversificación de su economía criminal hacia el narcomenudeo, son algunos de los argumentos que el gobierno mantiene para seguir con el régimen de excepción

El trabajo de inteligencia policial y de investigación, que han intervenido acciones de estos grupos destacan:

Miembros en otros países que persisten en sus intentos delictivos y transmiten lineamientos mediante aplicaciones encriptadas.

Actividades de financiamiento para sus estructuras, lo que ha permitido la captura de personas por extorsión.

Un giro hacia el narcomenudeo, a cargo de personas sin indicadores visibles de pertenencia a pandillas, que usan redes sociales, servicios de entrega y nexos con otras organizaciones delictivas.

Formación de grupos juveniles que replican la organización de las pandillas y usan redes sociales para difundir jerga, rituales y grafitis, además de realizar vigilancia, amenazas y comercialización de drogas.

Un criminólogo explica por qué esta medida tendrá un mes más de vigencia.

Este experto asegura que los jóvenes, hijos de pandilleros, podrían reactivar células en las comunidades, estas personas habrían cambiado su aspecto al evitar tatuajes. Mientras las autoridades aseguran que las pandillas estarían reclutando menores de edad.

La prórroga se refiere a las garantías de los artículos 12 inciso 2°, 13 inciso 2° y 24 de la Constitución: derecho de defensa, plazo de la detención administrativa e inviolabilidad de la correspondencia. La prórroga vigente vence el 26 de noviembre.

La nueva prórroga duraría 30 días, hasta el 26 de diciembre de 2026. Mientras que algunos entrevistados siguen respaldando la medida.

Rivas también considera que los detenidos bajo el régimen continuaran en prisión si se llegase a suspender la medida.

El régimen de excepción ha permitido según el gobierno capturar a más de 93,694 personas, más de 1,377 días sin homicidios durante la actual administración, 593 causas iniciadas por la fiscalía y más de 12,500 condenas de miembros de estas estructuras.