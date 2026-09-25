Análisis de políticas públicas sobre violencia contra las mujeres migrantes

La violencia es una de las principales causas por las que las mujeres abandonan su país de origen, en El Salvador, solo en los primeros 8 meses del año se contabilizaron 17 feminicidios, mientras que decenas fueron víctimas de violencia física, sexual o psicológica, pero salir de su nación no frena los riesgos, ya que el del análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana, deja en evidencia que la mujer enfrenta diferentes tipos de violencia durante todo el ciclo migratorio, es decir desde el origen, transito, destino y retorno.

Otro de los temas alarmantes es la desaparición de mujeres durante la travesía por llegar a su destino, una ruta migratoria que inicia con la esperanza de mejores oportunidades pero que ha terminado con el crimen de muchas mujeres.

El informe fue desarrollado por el Instituto para las Mujeres en la Migración con el apoyo de otras organizaciones, quienes destacan que El Salvador cuenta con varias leyes para velar por los derechos de la mujer y eliminar los diferentes tipos de violencia, pero consideran que hace falta más presupuesto para ejecutar el cumplimiento.

En 2023, ACNUR reportó 142,469 solicitudes de asilo pendientes y 62,248 salvadoreños refugiados en todo el mundo. Y en el año 2024, El Salvador recibió cerca de 15, 000 personas retornadas, en ese mismo año, pero entre enero y agosto, se registraron 56,300 detenciones migratorias de salvadoreños que transitaban en México.