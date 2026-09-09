AMSS registra inversión de más de 7 millones de dólares en dos años

El Área Metropolitana de San Salvador ha captado una inversión de 7,126 millones de dólares en los últimos dos años, con una proyección de alcanzar los 9,000 millones al cierre de 2026, según la Oficina de Planificación del Área Metropolitana.

El 50.2 % de los proyectos son habitacionales, seguidos de mixtos (20.5 %), logísticos (12.2 %), turismo (11.7 %) y comercio (5.5 %).

La construcción crecería un 15 % en 2026.

También se impulsan proyectos con cooperación española y la Unión Europea para la transición ecológica.