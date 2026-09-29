Amnistía Internacional pide disolución de ICE

Amnistía Internacional pidió la disolución inmediata del servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos, tras documentar violaciones de derechos humanos en cuatro operativos migratorios realizados entre agosto de 2025 y febrero de 2026 en Washington D.C., Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis-Saint Paul.

La organización entrevistó a 154 personas y verificó 29 videos y tres fotografías. Entre las comunidades afectadas identificó a migrantes guatemaltecos y hondureños, además de mexicanos, lo que refleja el impacto directo sobre población centroamericana.

El informe documenta discriminación racial, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y siete casos de fuerza letal que dejaron personas muertas, algunos calificados como posibles ejecuciones extrajudiciales. También describe condiciones de detención insalubres, uso de reconocimiento facial para vigilancia masiva y represión de protestas con gas lacrimógeno y proyectiles de impacto.

Amnistía Internacional atribuye estas prácticas a fallas institucionales estructurales en el ICE, respaldadas por el gobierno de Donald Trump, y no a conductas aisladas de agentes individuales.

Entre sus recomendaciones, la organización propone eliminar la ley que permite que policías locales hagan tareas de inmigración bajo supervisión del ice pues se ha expandido mucho en 2026 y solicitan crear una vía de regularización migratoria, prohibir la detención de familias y niños, y garantizar investigaciones independientes sobre los homicidios registrados.

El reporte también resalta la resistencia comunitaria: redes de respuesta rápida, líneas de auxilio y capacitaciones sobre derechos que surgieron para proteger a migrantes durante los operativos.