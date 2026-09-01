Amistades unidireccionales: claves para poner límites sin romper la relación

Especialistas analizan las amistades unidireccionales, donde una persona solo habla de sus problemas y la otra solo escucha, y ofrecen pautas para establecer límites con respeto sin dañar el vínculo afectivo.

El psicólogo Kevin Fogelbach explicó que estas dinámicas suelen mantenerse por la costumbre y porque ambas partes se acostumbran a los roles de quien habla y quien escucha.

Recomendó expresar con honestidad frases como «necesito que me escuches» o «siento que ya no puedo con esto» para frenar el desgaste emocional. También sugirió orientar al amigo a buscar ayuda profesional si los problemas se repiten constantemente.

La comunicación, dijo, es clave para decir «entiendo tu situación, pero necesitamos encontrar otras maneras de resolverlo». El primer caso analizado recibió una calificación amarilla, indicando que la relación no está en punto crítico pero requiere ajustes.