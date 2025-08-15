El Banco Mundial alerta sobre un déficit crítico de graduados en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en América Latina y el Caribe.

Solo el 17% de los universitarios estudia en estas áreas y apenas el 2% se gradúa, lo que convierte a la región en la de mayor brecha de talento a nivel global.

En El Salvador, la única universidad pública aseguró estar incorporando inteligencia artificial y nuevas tecnologías en sus planes de estudio para mejorar la preparación de sus estudiantes.