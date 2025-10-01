La célebre fiesta de la cerveza de Munich cerró temporalmente este miércoles debido a una amenaza de bomba vinculada a un violento incidente familiar donde un hombre agredió a su madre e hija, colocó explosivos en su vivienda y se suicidó tras incendiar la propiedad.

La policía alemana, que descubrió artefactos explosivos en la mochila del individuo y una carta con alusiones al festival, activó protocolos de seguridad que incluyeron el cierre preventivo del recinto.

Tras varias horas de investigaciones y evacuaciones, la mayor feria del mundo reabrió sus puertas en la tarde, continuando su programación habitual hasta el 5 de octubre, luego de descartarse riesgos inminentes para los 6.7 millones de visitantes esperados.