Ambulancia impacta contra rastra en autopista a Comalapa y deja dos lesionados

Una ambulancia impactó contra la parte trasera de una rastra en la autopista a Comalapa, dejando dos personas lesionadas. El siniestro ocurrió en Nahualapa, Rosario de la Paz.

Personal de Comandos de Salvamento, seccionales Santiago Nonualco y Zacatecoluca, estabilizó a los lesionados y los trasladó al Seguro Social para recibir atención médica.

La emergencia obligó a cerrar por completo el paso vehicular durante varios minutos. La Policía de Tránsito se presentó en el lugar y dirigió el flujo vehicular mientras se atendía el siniestro.