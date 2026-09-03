Ambientalistas advierten alza en precios de granos básicos por sequía en El Salvador

La sequía que afecta a El Salvador provocará un déficit de más de 2 millones de quintales de maíz y más de 600.000 quintales de frijol en la cosecha, según ambientalistas, lo que podría generar un alza en los precios de los granos básicos y obligar a muchas familias a reducir la cantidad de comidas diarias.

El país se encuentra en alerta roja por sequía meteorológica y agrícola desde el 25 de agosto, y los pronósticos indican que las lluvias continuarán por debajo de los promedios habituales.

Los especialistas señalaron que el Salvador tendrá que buscar estos alimentos a sobreprecio o enfrentar una reducción en el consumo de la población.