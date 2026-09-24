Amada Lear señala a Miley Cyrus por presunto plagio por su canción ‘Redlights’

La cantante y actriz francesa Amada Lear señaló a Miley Cyrus por las similitudes entre su canción The Things, lanzada en 1978, y Redlights.

En su mensaje irónico dirigido a Cyrus, la artista agradeció el supuesto tributo a su canción y aseguró sentirse halagada. Según Lear, ambas canciones presentan semejanzas en elementos como la melodía y el ritmo.

Tras consultar el caso con su productor y su compañía discográfica, afirmó inicialmente que consideraban que existía un plagio total y que el tema estaba siendo revisado con las editoras musicales, aunque posteriormente aclaró que nunca ha amenazado con presentar una demanda.

Hasta el momento, Miley Cyrus no ha respondido públicamente a la acusación.