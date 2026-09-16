Alza de la gasolina cambia hábitos de movilidad de los salvadoreños

El alza en el precio de la gasolina está generando cambios en los hábitos de movilidad de los salvadoreños, y cada vez más usuarios optan por el transporte público y las motocicletas.

La gasolina ha incrementado solo en 2026 un promedio de $1.28, es decir, antes costaba alrededor de $3.85 el galón y ahora cuesta $5.13 en la zona central, por lo menos del precio de referencia.

Muchos salvadoreños han optado por dejar de utilizar su vehículo y usar transportes alternativos como la motocicleta o el transporte colectivo, y aseguran que esta medida hace que el presupuesto les rinda más; incluso un viaje interdepartamental puede convertirse de un costo de $30 a $3.

El incremento del costo de los combustibles se debe a factores internacionales, como conflictos en el Medio Oriente y afectaciones en rutas marítimas como el Estrecho de Ormuz.