Alza de la gasolina cambia hábitos de movilidad de los salvadoreños

Usuarios aseguran que la motocicleta es un medio más económico que el carro.

El alza en el precio de la gasolina está generando cambios en los hábitos de movilidad de los salvadoreños, y cada vez más usuarios optan por el transporte público y las motocicletas.

La gasolina ha incrementado solo en 2026 un promedio de $1.28, es decir, antes costaba alrededor de $3.85 el galón y ahora cuesta $5.13 en la zona central, por lo menos del precio de referencia.

Muchos salvadoreños han optado por dejar de utilizar su vehículo y usar transportes alternativos como la motocicleta o el transporte colectivo, y aseguran que esta medida hace que el presupuesto les rinda más; incluso un viaje interdepartamental puede convertirse de un costo de $30 a $3.

El incremento del costo de los combustibles se debe a factores internacionales, como conflictos en el Medio Oriente y afectaciones en rutas marítimas como el Estrecho de Ormuz.