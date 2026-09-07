Alza de combustibles en El Salvador obliga a ciudadanos a modificar hábitos de movilidad

El alza en el precio de los combustibles en El Salvador, que ha registrado incrementos de entre $1.05 y $1.11 por galón y un aumento porcentual del 27.7% al 30.4%, ha obligado a los salvadoreños a modificar sus hábitos de vida y movilidad para reducir gastos.

El galón de gasolina pasó de costar $3.72 a $4.80, y los ciudadanos aseguran que ya resienten el impacto en su bolsillo.

Por ejemplo, un vehículo sedán que rinde 35 kilómetros por galón y cuyo propietario le pone $20 semanales, en enero recorría 196.3 kilómetros con ese dinero, mientras que en septiembre solo recorre 151 kilómetros, es decir, 45.5 kilómetros menos, lo que obliga al conductor a desembolsar $6.01 adicionales cada semana para igualar la misma distancia.

Los ciudadanos manifestaron que «no hay ganancia» y que el incremento ha sido «considerable».