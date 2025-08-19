El expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien en agosto se convirtió en el primer exmandatario condenado penalmente en el país, obtuvo su libertad inmediata por disposición del Tribunal Superior de Bogotá.

La decisión, que responde a la apelación interpuesta contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria, anuló la medida restrictiva dictada por la jueza Sandra Heredia.

Mientras se resuelve la segunda instancia, el fundador del partido Centro Democrático enfrentará el juicio en libertad, en un caso que ha generado intensas divisiones políticas en Colombia.