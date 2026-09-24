Alternativas de anticonceptivos para hombres

Nuevos métodos anticonceptivos para los hombres es lo que busca impulsar la Organización Mundial de la Salud, ya que actualmente las alternativas son limitadas, únicamente hacen uso de preservativos, interrupción del coito y la vasectomía, mientras que las mujeres en la mayoría de los casos son las que ingieren los anticonceptivos, pese a que algunos les causan efectos secundarios e incluso alteración hormonal, y es que solo cerca del 30% de las parejas recurren a un método masculino.

Por lo que los anticonceptivos para los hombres podrían ser muy eficaces, y más del 75% de las parejas encuestadas señalaron que estarían dispuestas a usar un nuevo anticonceptivo masculino, mientras que más del 85% de las mujeres indicaron que confiarían en sus parejas para asumir la responsabilidad de la anticoncepción, según investigaciones de la OMS.

Por lo que se espera que a futuro existan nuevas opciones, la OMS ya ha elaborado su primer perfil de producto para métodos anticonceptivos masculinos y ha establecido las características que deberían cumplir, siendo principalmente la seguridad, eficacia, aceptabilidad y asequibilidad.

Son varios los métodos masculinos hormonales y no hormonales en investigación y algunos candidatos, ya están en fase avanzada de ensayos clínicos, lo que indica que en los próximos 5-10 años podrían comercializarse nuevos anticonceptivos masculinos reversibles.

En general, la Organización Mundial de la Salud recomienda una mayor selección de alternativas seguras de anticonceptivos.

Se calcula que 164 millones de mujeres que desean retrasar o evitar un embarazo no utilizan ningún método anticonceptivo, lo que indica la urgencia de mejorar y ampliar el acceso.