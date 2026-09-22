Alternativas al incremento del consumo de energía eléctrica

El Salvador busca impulsar el uso de energías renovables en los hogares, a través de incentivos fiscales para quienes adquieran e instalen sistemas de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, la ley de fomento para el uso de la energía renovable contempla, durante un período de diez años, beneficios fiscales relacionados con la importación, comercialización, instalación y mantenimiento de estos equipos. Para los usuarios, un ingeniero electricista de la Universidad Don Bosco nos explica en qué consiste esta alternativa para los hogares.

Pero, ¿cómo puede una persona acceder a este beneficio? ¿qué requisitos debe cumplir y cuánto podría costar, aproximadamente, la instalación de un sistema para una vivienda?

Los paneles fotovoltaicos generan electricidad principalmente durante las horas de mayor radiación solar. Si la producción supera el consumo instantáneo de la vivienda, los excedentes pueden ser inyectados a la red, de acuerdo con las normas técnicas y las condiciones establecidas para los usuarios finales productores renovables.

De esta manera, el usuario puede aprovechar la energía generada durante el día y, cuando los paneles no producen, como ocurre durante la noche, continuar recibiendo el suministro de la red eléctrica.

Se busca que parte de la demanda del hogar pueda ser cubierta mediante generación propia, disminuyendo la electricidad adquirida de la red y, con ello, el monto de la factura, dependiendo de la capacidad del sistema instalado.