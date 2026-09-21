Altas temperaturas afectan las plantas en los viveros

Las altas temperaturas también afectan a las plantas, en los viveros, el calor y la falta de humedad pueden hacer que pierdan agua más rápido y eso ya se refleja en algunas de ellas.

José Cordero quien tiene más de seis años de trabajar en este vivero asegura que el calor intenso le han generado pérdidas de al menos un 25%.

Mientras que en otros viveros de la capital también han tenido que cambiar algunas de sus prácticas para tratar de evitar que las plantas se marchiten o mueran.

Cambios en su color y plantas con menos vitalidad son algunas de las señales que se identifican durante estos días de calor, a esto se le suma la aparición de plagas que pueden terminar dañando las hojas.

Y es que, según los vendedores, entre las más solicitadas actualmente están aquellas que ayudan a generar sombra y a las que absorben el calor.

Ante las altas temperaturas, recomiendan prestar mayor atención al riego y, según las necesidades de cada especie, hacerlo dos veces al día, principalmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.