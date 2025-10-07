La alopecia androgenética representa la forma más común de calvicie tanto en hombres como mujeres, según especialistas dermatológicos que explican su naturaleza multifactorial genética y hormonal.

Esta condición requiere tratamientos crónicos continuos rather qué soluciones definitivas, combinando medicamentos orales con terapias tópicas como minoxidil para frenar la progresión.

El estrés funciona como acelerador significativo del proceso, potenciando los mecanismos hormonales que debilitan los folículos pilosos y reducen la densidad capilar.