Alimentos para reducir la ansiedad: chocolate, nueces y banano son aliados

Ciertos alimentos como el chocolate oscuro, los frutos secos y el banano pueden ayudar a disminuir la ansiedad gracias a sus nutrientes, que influyen en el sistema nervioso y regulan el estado de ánimo.

El chocolate oscuro favorece la liberación de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, mientras que las almendras y nueces, ricas en magnesio, contribuyen a relajar el cuerpo y reducir el estrés.

El banano contiene triptófano, un aminoácido que también participa en la producción de serotonina, y la avena ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre para evitar cambios bruscos de humor.

Las infusiones de manzanilla y té de tilo son ideales para momentos de tensión o antes de dormir por su efecto calmante. La hidratación es clave, ya que la falta de agua puede aumentar la fatiga y la ansiedad, por lo que se recomienda reducir el consumo de cafeína y alimentos ultraprocesados.